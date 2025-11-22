Ülkemizin Latin danstaki Avrupa ve Dünya şampiyonu Karel Biran’dan bir büyük başarı daha geldi.

Akare Dans ve Spor Center’ın başarılı sporcusu Karel Biran, 18-22 Kasım tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen IDO World Caribbean Dance Championships yarışmasında, Salsa Solo Junior 2 kategorisinde sergilediği etkileyici performansla dikkat çekerek Dünya Şampiyonu oldu.

Karel’i yarışmaya hazırlayan eğitmeni Metehan Güneş’e, AKare Dans ve Spor Center Koordinatörü Ahmet Arık’a ve yarışmaya katılabilmesi için destek veren tüm sevenlerine teşekkür edildi.