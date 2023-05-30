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Brezilya’da düzenlenen “Bayan Gay Mato Grosso 2023” güzellik yarışması sonucu beğenmeyen bir eş nedeniyle kesintiye uğradı. Cuiba şehrini temsil eden Nathally Becker isimli yarışmacının kocası, Varzea şehrini temsil eden Emannelly Belini’nin yarışmayı kazandığının açıklaması üzerine duruma tepki gösterdi. SAHNENİN DIŞINA ÇIKARTTILAR Güzellik tacı kazanan yarışmaya takdim edildiği sırada sahneye atlayan eş tacı sunucunun elinden alarak yere fırlatıp parçaladı. Güvenlik öfkeli eşi büyük bir zorlukla sahnenin arkasına almayı başardı.

Tapınağa çırılçıplak giderek böyle isyan etti

Tapınağa çırılçıplak giderek böyle isyan etti

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