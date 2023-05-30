Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet videosunda adam karısının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Karısının gece yarısında evde olmadığını fark eden adam eşinin aracındaki takip cihazından önce yerini tespit etti ardından ise takip ederek yasak aşkı ifşa etti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.



Milyonlarca izlenen ihanet görüntülerinde aldatılan koca eşinin arabasının yanına giderek kapıyı açtı. Bir anda eşini karşısında gören kadın şaşkına döndü. O anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan ifşa eden adam ise ihanete karşı büyük bir öfke gösterdi.

