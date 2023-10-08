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Trendyol Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan İstanbulspor, Beşiktaş karşısında da kötü gidişe dur diyemedi.

Beşiktaş'ın 2. golü ise 89. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. UEFA Konferans Ligi'nde evinde aldığı şok mağlubiyetin ardından çıkış arayan Kara Kartal, evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

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