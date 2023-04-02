Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, saat 00.24'te Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Sarsıntı yerin 11.83 kilometre derinliğinde yaşandı.

Deprem Kastamonu il merkezi, ilçeleri ile Çankırı ve ilçelerinde de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine ilçede meydana gelen depremin ardından kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbar olmadığını söyledi.

Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü dile getiren Sağlık, "Jandarma, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlarımızı da arayıp bilgi alıyoruz. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor." dedi.