Bursa'da kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, 2 Eylül'de, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 64 yaşındakiKazım İnanç, memleketinden gelecek yolcu otobüsünü beklemek için, yanına yük taşıma arabası alıp perona gitti.

İnanç otobüsü beklerken yanına yaklaşan 50 yaşındaki Bayram Turgut, eşyalarını yükleyeceği gerekçesiyle yük taşıma arabasını kendisinden istedi.

Taraflar arasından tartışma çıktı. Birbirinin üstüne yürüyüp yumruk atan İnanç ve Turgut'u çevredekiler ayırdı. Perondan ayrılan İnanç ile Turgut, kalp krizi geçirdi.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Eşinin gözleri önünde yere yığılan Turgut'a çevredekiler müdahale etti. Kalp masajı yapılan Turgut, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Kazım İnanç da hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

"HASTAYIM, DARBEDECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Kazım İnanç, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen İnanç, şunları söyledi:

"Benim elimdeki arabayı almak istedi. Ben de 'Eşya alacağım' dedim. 'Bana versen ne olur' gibi şeyler söyledi. Bana küfretti. Bana neden küfrettiğini sorduğumda saldırdı. Ben yere düştüm. Benim çeşitli hastalıklarım var. Maktulü darbedecek durumda değilim."

SERBEST BIRAKILDI

İnanç'ın avukatları da Bayram Turgut'un ölü muayene raporunda darp ve cebire rastlanmadığını, müvekkillerinin ağır hasta ve doktor kontrollerinin olduğunu, yaşlı olduğunu, olayı gerçekleştirmeye gücünün olmadığını, kendisinin de olaydan sonra kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Adli kontrol hükümlerinin uygulanmasınaa yönelik talep mahkemece kabul edildi. Haftada iki gün polis merkezine giderek imza atmak şartıyla serbest bırakılan İnanç, tutuksuz yargılanacak.