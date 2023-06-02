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Kentte sabah saatlerinden itibaren yapılan aramalarda minik Miray Asel’in cansız bedenine ahırların bulunduğu bölgede bulunan bataklıkta ulaşıldı. Miray Asel Ülgar’ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşini bitirdikten sonra arabaya dönen baba, kızını araçta göremeyince aramaya başladı. Ancak kızını bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ağrı ’nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde babasıyla beraber hayvanlara bakmak için ahırların bulunduğu alana giden 6 yaşındaki Miray Asel Ülgar, babası hayvanlara baktığı esnada arabada bekledi.

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