Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen "Kafkametler" isimli kuru yük gemisini ve kayıp 11 personelini arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor.

Hava şartlarının dönmesinin ardından ilk kez kayıp gemi sahil güvenliğe ait bot ve dalgıçlar tarafından aranmaya başlandı.

Yapılan aramalarda ise kayıp geminin batığının yerinin belirlendiği öğrenildi. Ulaşılan gemi batığının iki parça halinde olduğu belirtildi. Kayıp gemi mürettebatını arama çalışmaları devam ederken mürettebatın yakınları ise gelecek umutlu haberi bekliyor.

"BATIYORUZ"

Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı.

Nacar'ın en son babasına "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz" yazılı mesaj gönderdiği görüldü.Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, "Ağabeyim Mustafa sabah saat 10:09 sıralarında, babam Mehmet Nacar'ın telefonuna, 'Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz' yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık." dedi.

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri veren Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, gemininin konumunun tespit edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Memiş şöyle konuştu:

''Mürettebattan bir haber alamadık. Geminin konumu tespit edildi. Orası askeri bir bölge limanın tam ucunda. Derinliği yaklaşık 25 metre olan limanın uç tarafında. Yıkıma uğramış o bölge. Ekiplerimiz şu anda dalış yapıyorlar. Bütün alanlarda yüzey taramasına devam ediyoruz.''

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: GEMİYE ULAŞILDI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da gemiye ulaşıldığını belirterek ''Bu sabah itibarıyla dalış imkanı oldu. Mendireğe 25 metre mesafede maalesef gemi kırıma uğramış vaziyette. Gemicilerimizin aileleri ile bir araya geldik onları bilgilendirdik. Kazanın oluş şeklinde ilişkin soruşturma yapılıyor.'' dedi.