Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ SPORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı. Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi. Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Avrupa şampiyonu milli sporcu Buket Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Talas ilçesi Dedeoğlu Cami'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Kaya'nın babası Reşit, annesi Emine Kaya ile kardeşleri, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Milli sporcunun babası tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Buket Kaya, kılınan namazın ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Buket Kaya'nın, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.