Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında galip gelen Beşiktaş, Kayserispor'u da deplasmanda 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Beşiktaş'a Kayserispor karşısında galibiyeti getiren golleri Nathan Redmond ve Salih Uçan kaydetti.

Beşiktaş'ta Romain Saiss, Kayserispor maçının 4. dakikasında ve Redmond 44. dakikada gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu 21. haftadaki Alanyaspor maçında sahada yer alamayacak. Beşiktaş'ta ayrıca Valentin Rosier maçın son dakikasında gördüğü kırmızı kartla Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 35 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlıların ligde 1 maç eksiği bulunuyor.

Kayserispor ise 26 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise İstanbulspor'a konuk olacak.