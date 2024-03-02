Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında FZ 123 plakalı araç sürücüsü Onur Tutkal, sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklandı.

Başbakan Üstel: TC ve KKTC devleti yeni Kıbrıs politikasının dimdik arkasında

Başbakan Üstel: TC ve KKTC devleti yeni Kıbrıs politikasının dimdik arkasında

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

FZ 123 plakalı aracıyla Serdarlı-Görneç yolunda güneye seyreden Onur Tutkal’ın (E-24) dikkatsizliği sonucu aracı yolun sağına geçince karşı istikametten gelen Vijdan Şah (K-31) yönetimindeki GE 793 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza dün 17.50’de meydana geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.