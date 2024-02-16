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Öte yandan, ülke genelinde dondurucu soğuk havanın gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı bildirildi.

Almatı-Bişkek uluslararası kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ulusal hava yolu şirketi Air Astana, kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Almatı kalkışlı uçak seferlerinde gecikme olabileceğini bildirdi.

Kazakistan’ın en kalabalık şehri Almatı’da kar kalınlığı 7 santimetre ölçüldü. Şehir trafiğinde yoğunluk yaşanırken Almatı Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinden bu yana 82 trafik kazasının meydana geldiğini duyurdu.

Araçlardaki 29 kadın ve çocuk helikopterle tahliye edildi.

Ülke genelinde çetin kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kazakistan’da başkent Astana dahil Aktöbe, Karagandı, Kökşetau, Kostanay, Petropavl, Kızılorda, Semey, Pavlodar ve Ekibastuz kentlerinde üniversiteler hariç tüm okullar bir sonraki duyuruya kadar çevrim içi eğitime geçti.

Hava sıcaklığının eksi 35-38’lere kadar düştüğü ülkede dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

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