2001 mali krizi sonrası dönemde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı görevini üstlenen Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Derviş'in ABD Washington'da tedavisi devam ediyordu. Derviş'in Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğine dair iddialar bulunuyor. Son 3 aydır yoğunlaşmış bir hastalık ve tedavi süreci devam ediyordu.

1949 İstanbul doğumlu Derviş, 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankası'na girdi.

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki ekonomik krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. 2002 Ağustos ayında istifa etti. İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı başkanlığı görevine atandı.

NTV