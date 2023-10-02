Motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn kullandığı araçlarla dikkat çekiyor. Sık sık farklı araçları kullanan Zayn’ın sosyal medya hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
Kenan Sofuoğlu’nun oğlu olan Zayn 20 metrelik tır kullandığı anları paylaştı. İki arazi aracı ve bir panelvan minibüsü yüklenilen tırı kullanan Zayn’ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından “1 tekerden 18 tekere” notuyla paylaşıldı.
Sosyal medyada bu paylaşımlara adeta yorum ve beğeni yağdı.
Sosyal medya kullanıcıları "Sofuoğlu nakliyat", "F16 kullanacağı videoyu sabırsızlıkla bekliyoruz", "Çocuk oyuncak etti bütün araçları" yorumlarında bulundu.