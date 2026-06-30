Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin coğrafi konumu nedeniyle hava ulaşımına en fazla ihtiyaç duyan ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, yüksek uçak bileti fiyatlarının vatandaşlar, öğrenciler, hastalar, iş insanları ve turizm sektörü üzerinde ciddi ekonomik yük oluşturduğunu söyledi.

Sorunun yalnızca yüksek bilet fiyatları olmadığını belirten Akpınar, asıl problemin ülkenin hava ulaşımında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya sahip olamaması olduğunu kaydetti.

Geçmişte milli hava yolunun kaybedilmesinin ekonomik ve sosyal sonuçlarının bugün hissedildiğini ifade eden Akpınar, geçmiş tartışmalar yerine kalıcı çözümlere odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

"Milli hava yolu, milli kalkınma projesidir"

Demokrat Parti'nin, yeni nesil bir bayrak taşıyıcı milli hava yolu kurulmasını ülkenin öncelikli stratejik hedeflerinden biri olarak gördüğünü belirten Akpınar, projenin devlet öncülüğünde, özel sektör, vakıflar, iş dünyası ve gerektiğinde uluslararası ortaklıkların katkısıyla oluşturulacak bir kamu-özel sektör iş birliği modeliyle hayata geçirilmesini önerdi.

Yeni bir milli hava yolunun yalnızca ulaşımı değil, turizmi, yükseköğretimi, dış ticareti, yatırımları ve istihdamı da güçlendireceğini ifade eden Akpınar, Ercan Havalimanı'nın Doğu Akdeniz'in önemli hava ulaşım merkezlerinden biri haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Akpınar, havacılık bakım ve teknik hizmetleri, pilot eğitimi, hava kargo ve lojistik alanlarında yapılacak yatırımların ülkenin rekabet gücünü artıracağını belirterek, "Bir bayrak taşıyıcı hava yolu yalnızca yolcu taşımaz; bir ülkenin markasını, ekonomisini ve geleceğini taşır." ifadelerini kullandı.

Ortak akıl çağrısı

Demokrat Parti'nin konunun siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini savunduğunu belirten Akpınar, hükümet, muhalefet, üniversiteler, turizm sektörü, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve tüm ilgili paydaşlara ortak vizyon çağrısında bulundu.

KKTC için uzun vadeli bir Milli Havacılık Stratejisi hazırlanması gerektiğini vurgulayan Akpınar, güçlü hava ulaşımının ada ülkeleri için ekonomik tercihten öte stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Akpınar, "Yeni bir bayrak taşıyıcı milli hava yolu nostaljik bir özlem değil; ülkemizin geleceğine yapılacak stratejik bir yatırım, ekonomik bağımsızlığımızın önemli bir adımı ve halkımızın seyahat özgürlüğünün teminatıdır." dedi.

Açıklamasının sonunda Demokrat Parti olarak bu vizyonun hayata geçirilmesi için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını belirten Akpınar, "Biz, bugünü yönetmenin peşinde değiliz, yarını inşa etmenin sorumluluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.