ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde, UPS’in küresel hava taşımacılığı merkezi Worldport’tan havalanan bir kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Salı günü yaşanan kazada 14 kişi hayatını kaybetti; ölenler arasında uçağın üç pilotu da bulunuyor.

Kokpitte 'tekrarlayan zil sesi' merak uyandırdı

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman, kokpit ses kayıtlarında kalkıştan yaklaşık 37 saniye sonra bir “tekrarlayan zil sesi” duyulduğunu açıkladı. Zilin 25 saniye boyunca çaldığını belirten Inman, bu sırada uçağın sol motorunun alev aldığı ve koptuğunun anlaşıldığını söyledi. Ancak uyarının tam olarak ne anlama geldiği henüz belirlenemedi.

Uçak yerden yalnızca 30 metre yükselebildi

NTSB, ön bulgulara göre uçağın yerden yalnızca 100 feet (yaklaşık 30 metre) yükselebildiğini açıkladı. MD-11 tipi kargo uçağı, saatte 340 kilometre hıza ulaştıktan sonra dengesini kaybederek havalimanı yakınındaki iş yerlerinin üzerine düştü ve büyük bir patlama meydana geldi. Kazanın farklı açılardan kaydedilen güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntüleri, inceleme ekibine çok sayıda görsel kanıt sağladı.

'Motor yangını uyarısı olabilir'

Eski federal kaza araştırmacısı Jeff Guzzetti, ABD medyasına yaptığı açıklamada, duyulan zilin muhtemelen motor yangını uyarısı olduğunu söyledi. “Uçak muhtemelen kalkışı iptal etme hızını geçmişti. Bu durumda pilotların artık piste dönmesi mümkün değildi,” diyen Guzzetti, mürettebatın manevra seçeneklerinin titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

UPS bakım geçmişini paylaştı

Inman, UPS’in uçakta kaza öncesinde herhangi bir bakım işlemi yapılmadığını bildirdiğini aktardı. Sol motorun ana parçası ile fan kanatlarının bir kısmı pistte bulundu. Araştırmacılar ayrıca uçağın önceki günlerdeki bakım kayıtlarını ve çevredeki güvenlik görüntülerini de inceleyecek.

Şirketin merkezi çalışmaya devam ediyor

UPS’in Louisville Worldport tesisi, 20 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor ve saatte 400 bin paketi işliyor. Şirket, kaza sonrası durdurulan operasyonların çarşamba gecesi yeniden başladığını duyurdu.

Kazayla ilgili dava açıldı

Kaza sonrasında, olayda hasar gören bir oto tamirhane ve duman nedeniyle hastaneye kaldırılan bir bölge sakini, UPS ve uçak üreticisi aleyhine federal dava açtı. Dava dilekçesinde, şirketlerin “makul güvenlik önlemlerini ihmal ettiği” ve “zararın önlenmesi için gerekli tedbirleri almadığı” iddia edildi.