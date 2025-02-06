Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Semih Erden, basketbolu bıraktığını açıkladı Semih Erden, basketbolu bıraktığını açıkladı

"Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varılmıştır.

Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."

Keny Arroyo kimdir?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador Milli Takımı forması giydi.