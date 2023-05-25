Kenya'nin Masai Mara Bölgesi'nde ihtiyaçlı olanlar için bir girişim başlatan Kıbrıslı Türk iş insanı Salih Yıldıray Fenercioğlu, bölgede en çok suya ihtiyaç duyulduğunu öğrendi.

Fenercioğlu, bölgede okul ve ailelerle yaptığı istişare sonucu, 90 Kenyalı çocuğun yaşadığı bölgede bir su kuyusu açmak için girişim başlattı.

Suyun bölgeyle kavuşması için çalışma başlatan Fenercioğlu, ayrıca 35 çocuktan oluşan bir de maraton koşu takımı olduğu bilgisini aldı.

Maraton Takımı ile yakından ilgilenen Fenercioğlu, çocuklara ihtiyaçları yanında, Melekler Takımı'nın simgesi MTG formlarını da hediye etti.

Kenyalı çocuklar bugünlerde MTG Melekler Takımı Formları ile yarışıyor.

Öte yandan, bölgede çalışmaları süren su kuyusuna da "Yıldıray Fenercioğlu ve Şampiyon Melekler" adı verildi.

Kıbrıs'tan binlerce kilometre ötedeki anlamlı girişim, Şampiyon Melekler Derneği ile ailelerin takdirini aldı.