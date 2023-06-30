Oscar'lı aktör Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Londra ve Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyor. 63 yaşındaki Spacey, hakkında yürütülen davanın duruşmasına katılmak için başkent Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'ne avukat ekibiyle birlikte girerken görüntülendi.

Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Londra ve Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı ve uygunsuz davranış gibi yöneltilen 12 suçlamayı kabul etmedi.

"MEDYA BENİ CANAVARA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Spacey, kısa süre önce verdiği bir röportajda, karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söylemişti. ZEITmagazine'e konuşan Spacey, medyanın kendisini bir canavara dönüştürdüğünü ileri sürerek, "Pek çok kişi, eğer beni desteklerse üstünün çizileceğinden korktu. Ama şu anda Londra'da bu suçlamalardan aklandığım anda beni işe almaya hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği anda, ilerlemeye hazırlar" ifadesini kullanmıştı.

"House of Cards" dizisinin başrol oyuncusuyken, hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle diziden kovulan Spacey'nin bir cinsel taciz davası düşse de halen Londra'da cinsel taciz davasında yargılanmaya devam ediyor.

Amerikalı oyuncu, "Medya beni bir canavar gibi göstermek için elinden geleni yaptı ama insanlardan sevgiden başka bir şey görmedim" demişti.

İNGİLTERE'DE YARGILANIYOR

Spacey'e dava açan oyuncu Anthony Rapp, 1986 yılında verilen bir partide Spacey'nin kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürmüştü. Rapp iddiaya söz konusu olan dönemde 14 yaşındaydı.

Bugün 50 yaşında olan Rapp, Eylül 2020'de Spacey aleyhine dava açmış ve yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etmişti. Bu dava, Aralık 2022'de düştü.

Kevin Spacey aleyhinde İngiltere'de açılan cinsel taciz davası sürüyor.

