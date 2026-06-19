İmza töreninde konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, göreve geldikleri günden bu yana tüm ilçe binaları, atölyeler ve ambarlarda incelemelerde bulunduklarını belirterek, mevcut yapıların çalışanların sağlıklı ve verimli bir ortamda görev yapmasına uygun olmadığını söyledi.

Yaklaşık 14-15 aydır yeni hizmet binaları için proje çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Uzun, dört ilçedeki ihalelerin tamamlandığını ve sözleşme aşamasına geçildiğini kaydetti.

GÜRSEL UZUN: “HEDEFİMİZ 5 İLÇEDE 5 YENİ ŞUBE”

“Hedefimiz 5 ilçede 5 yeni şube binası kazandırmak” diyen Uzun, hizmet binalarının ardından ambar ve atölyelerin de yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Projelerin finansmanının elektrik faturalarına yansıyan herhangi bir kaynaktan karşılanmadığını vurgulayan Uzun, yıllardır kullanılmayan bir mali kaynağın yeniden aktif hale getirildiğini ve beş ilçedeki tüm hizmet binalarının bu kaynakla finanse edildiğini söyledi.

Kurumun araç filosunun da yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Uzun, yakın zamanda hurda satış ihalesine çıkılacağını, elde edilecek gelirle atölye ve ambarların yenileneceğini, iş araçlarının geliştirileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta İskele Bölge Amirliği hizmet binası sözleşmesinin imzalandığını hatırlatan Uzun, Güzelyurt ihalesinin de Taner LTD tarafından kazanıldığını belirtti. Uzun, 54 milyon 440 bin TL artı KDV bedelle sonuçlanan ihalenin sözleşme süresinin 8 ay olduğunu ancak inşaatın 4 ila 4,5 ay içerisinde tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Uzun, “Bu binaların bir an önce tamamlanarak çalışanlarımızın ve halkımızın onuruna yakışır ortamlarda hizmet vermesini istiyoruz” dedi.

Gazimağusa Bölge Amirliği binası için de önümüzdeki hafta sözleşme imzalanacağını açıklayan Uzun, kurumun yoğun bir projelendirme ve inşaat sürecine girdiğini belirterek yatırımların halka hayırlı olmasını diledi.

AYDIN: “KURUMUMUZUN BANKALARA BORCU KALMADI”

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ise yaklaşık dört yıl önce göreve geldiklerinde kurumun ciddi bir borç yükü bulunduğunu ve bu nedenle birçok yatırımın hayata geçirilemediğini söyledi.

Önceliği enerji arz güvenliğini sağlayacak yatırımlara verdiklerini ifade eden Aydın, borç yükünün azaltılmasının ardından bugün kurumun herhangi bir bankaya borcu bulunmadığını kaydetti.

Aydın, “Bugün geldiğimiz noktada personelimizin huzurlu ve verimli çalışabileceği modern hizmet binalarını hayata geçirebilecek durumdayız. Bu gerçekten sevindirici bir gelişmedir” dedi.

Projelerin uzun süredir titizlikle hazırlandığını belirten Aydın, sürece katkı koyan Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek yapılacak hizmet binalarının hem çalışanlara hem de halka hayırlı olmasını temenni etti.

YOLCU: “PROJELER SON DERECE PROFESYONEL HAZIRLANDI”

Taner LTD Direktörü Taner Yolcu da KIB-TEK’in son bir ay içerisinde açtığı dört bölgedeki ihaleye katıldıklarını belirterek, Merkezi İhale Komisyonu’nun süreci şeffaf şekilde yürüttüğünü söyledi.

İhalelerden yalnızca Güzelyurt projesini kazandıklarını ifade eden Yolcu, projelerin teknik açıdan son derece profesyonel hazırlandığını belirterek, bu durumun uygulama sürecindeki belirsizlikleri en aza indirdiğini kaydetti.

Yolcu, “Amacımız işi sözleşme süresinden önce tamamlamaktır. KIB-TEK ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yapacağımız yatırımın bölge halkına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.