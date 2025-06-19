Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları'nın ikinci eseri olan “Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları: Kilidi Açılan Tarih” kitabının lansmanı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, konferans salonunda gerçekleşen tören, kitabın tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı.

Lansmanda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve kitabın yayınlanmasında öncülük yapan Sibel Tatar birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sibel Tatar kitabın hazırlanmasında katkı koyanlara plaket ve teşekkür belgesi takdiminde bulundular.

-Ersin Tatar: “Hizmet aşkıyla dört sene, sekiz ay durmadan çalıştık”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lansmanda yaptığı konuşmada, 3 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ni işaret ederek, her zaman halkı burada düzenlenecek konferanslarda, çalıştaylarda ve söyleşilerde görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Sibel Tatar ve kendisi için kültürel varlıkların her zaman önemli ve değerli olduğunu da kaydeden Ersin Tatar, “Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları” kitabına katkı koyanlara teşekkür etti.

Tatar kitabın hazırlanma sürecine dair konuşarak, birçok projenin başlatıldığını ve belli bir yere kadar ilerletildiğini ancak en zor yerinde herkesin dağıldığını söyleyerek, “Önemli olan işi bitirmektir. İşte Sibel Hanım'ı az çok tanırsınız. İş bitirir.” dedi.

Hizmet aşkıyla dört sene, sekiz ay durmadan çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Memleket uğruna, vatan uğruna hep bir şeyler ürettik. Eserler ortadadır.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle iki devletli siyasetle yola çıktıklarını, buna inandıklarını hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının siyasi mücadelesini, egemenliğini, bağımsızlığını, devlet sahibi olma hakkını vurguladı.

Konuşmasında bazı kesimlerin “iki devlet diyorsunuz ama altı boş” sözlerini de aktararak, “Neresi boş? Altı çok doludur. Bir kere şehitlerimiz, göçlerimiz, ödediğimiz bedelle, çektiğimiz acılar vardır ve kültürel mirasımız vardır. Çünkü bütün bunlar bizlerin zenginlikleridir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da rahmetle anarak, onun Kıbrıs ile ilgili kitaplarının kendisine esin kaynağı olduğunu ve kendisinin de İstanbul Kıbrıs Türk Kültürü Derneği Başkanı iken Kıbrıs'ın dergisinin çıkartılmasında rol aldığını söyledi.

Kendisinin 30 yıl önce kurduğu ve daha sonra devrettiği Kanal T sürecinde de kültür ve sanatla yakından ilgilendiğini ifade eden Tatar, tüm bu süreçte ortaya birçok değerli ürün çıktığını dile getirdi.

-“Kıbrıs Türk halkı ayrı bir halktır”

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda “Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları” kitabının hem Türkçe hem de İngilizce dilinde yazımıyla insanlara ulaşmasını temenni ederek, “Orada o sayfaları çevirdikten sonra görecekler ki Kıbrıs Türk adı ayrı bir halktır. Diliyle, diniyle, geçmişiyle, kültür mirasıyla, atalarımızın bıraktığı bu değerlerle ayrı bir halktır.” dedi.

“Hiçbir zaman yıkılmadık. Hiçbir zaman bizleri yok edemediler. Vardık, varız, var olacağız. Kültürümüzle var olacağız.” diyen Tatar, Sibel Tatar'a ve kitabın oluşmasında emeği geçen herkese tekrardan teşekkür etti.

-Sibel Tatar: “Öncelikle kültürel mirasımızın bir başka önemli kısmını da bugün arşivlere kazandırdık”

Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar da lansmanda yaptığı konuşmada, “Öncelikle kültürel mirasımızın bir başka önemli kısmını da bugün arşivlere kazandırdık ve halkımızla paylaştığımız için gerçekten gururluyum.” dedi.

Kıbrıs Kapı ve Sandıkları kitabının Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları'nın ikincisi olduğunu işaret eden Sibel Tatar, kitabın hazırlık sürecinin oldukça uzun ve yoğun geçtiğinin altını çizdi.

Sibel Tatar kitapta özellikle bölgelerin isimlerini alan b sandıkların en azından birer örneğinin müzede ve kitapta yer almasını istediklerini belirterek, kitabın bu açıdan arşiv niteliğinde olduğunu kaydetti.

Her bölgeden bir sandık örneğine ulaşabilmek için birçok tarih hocası, bilirkişi ve halktan birçok kişiyle iletişime geçtiklerini vurgulayan Tatar, aynı zamanda Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile de birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Sibel Tatar konuşmasında, konu hakkında Güney’deki kaynaklarda pek Kıbrıs Türk sandık ustası olmadığı bilgisinin yer aldığını belirterek, ancak kendilerinin yoğun çalışmalar sonrasında Arnavut kökenli Türk Fisni Veli ismine ulaştıklarını anlattı.

Güney’de iki müzede Fisni Veli’nin iki eserinin sergilendiğini de vurgulayan Tatar, bunların Kıbrıs’ın tarihini gösteren çok özel sandıklar olduklarını, sandıkların bir tanesinin üzerinde hem kilise hem de cami resmi bulunduğunu aynı zamanda sarıklı birisi ve kılıçla üzerinde de fetih yazısı yer aldığını ve onun üzerinde de eski Rumca ile bir yazı bulunduğunu aktardı.

Tatar, Fisni Veli için kitapta ayrı bir bölüm yaptıklarını vurgulayarak, “Çünkü kendine özgür bir tarzı var. Sandıkları daha çok boyalı oluyor ve sandıkta bir hikâyeyi resmediyor.” dedi.

Kitapta ayrıca Girne bölgesi, Karpaz bölgesi, Mesarya bölgesi, Lefkoşa bölgesi, Baf bölgesi, anonim sandıkları ve diğer sandıklar olarak bölümler bulunduğunu belirten Tatar, diğer sandıklar bölümünde ise adaya yurt dışından gelen sandıkları anlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları'nın Kıbrıs Mutfağı'ndan sonra “Kıbrıs Kapı ve Sandıklar” kitabının ikinci çalışma olduğunu anımsatan Tatar, kitabın İngilizceye de çevrildiğini de kaydetti.

Sibel Tatar konuşmasında kitabın hazırlanması aşamasında katkı koyanlara tek tek teşekkür ederek, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’a da her iki kitaba da verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmasında Kıbrıs kapılarının adanın zengin tarihinin izlerini taşıdıklarına da dikkat çeken Tatar, “Shakespeare'in oyununa ilham olan Othello Kalesi'nin kapısı, Dilekkaya'da, Aya'da bir kahvenin kapısının başında yazan Arapça 'Yaşasın Mustafa Kemal Paşa' yazısı, birçok kapının başında yıldızlar ve ay yıldızlar, yine Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin yazıldığı birçok kapıların üzerindeki kitabeler, bizim tarihimizin, kültürümüzün izlerini taşırlar.” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türk Halk Müziği ve Esintileri isimli üçüncü kitabın hazırlığı içindeyiz”

Sibel Tatar konuşmasının sonunda üçüncü kitabın müjdesini vermek istediğini de söyleyerek, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kıbrıs Türk Halk Müziği ve Esintileri isimli bir kitap hazırlığı içinde olduklarının altını çizdi.