Alithia gazetesi yukarıdaki başlıkla yer verdiği yorumsal haberinde, Washington, Atina ve Lefkoşa’daki gelişmeleri takip eden analistlerin “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina’yı ve spesifik olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i rahatsız etmek istemesi halinde, bunu Kıbrıs sorunu alanında yapacağı konusunda hem fikir olma eğiliminde olduklarını” yazdı.

Bunun Yunanistan-Türkiye diyaloğunun kesintiye uğramasına neden olmayacak ancak Atina’yı zor durumda bırakabilecek bir alan olduğunu yazan gazete, Yunan tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin diyaloğa son vermek istemesi durumunda Türkiye tarafından suçlanacağını ve uluslararası toplum tarafından da kendisine sorumluluk yükleneceğine işaret etti.

Gazete, Yunanistan hükümetinin bunu yapmaması halinde ise iç cephede ağır eleştirilere maruz kalacağını ekledi.