Kurumsal güzellik ve estetik anlayışını Kıbrıs'a taşıyan Dilan Polat Estetik ve Güzellik Merkezi, faaliyette bulunduğu bir buçuk aylık kısa sürede sektörde önemli bir farkındalık yarattı.

Uluslararası hizmet anlayışıyla her geçen gün büyüyen Dilan Polat Girne Merkezi, gördüğü ilgi nedeniyle şimdiden hedeflerini bir üst noktaya taşıdı.

Karşılaştığı yoğun ilgi üzerine hiçbir danışanını bekletmek istemeyen Dilan Polat Kıbrıs, bu amaçla ilave cihazlar yatırımı yapma kararı aldı.

ÜNLÜ AKININA UĞRUYOR

Ramazan Bayramı’nda Kuzey Kıbrıs’ta misafir olan veya sahne alan birçok ünlü isim soluğu merkezde aldı. Ünlüler, özellikle cilt bakımlarını Dilan Polat Kıbrıs'ta yaptırdı.

Girne Polatlı Sokak'ta üç kat üzerine kurulu komplekste hizmet veren Dilan Polat Kıbrıs şubesi, Kuzey Kıbrıs sosyetesinin de yeni gözdesi oldu.

Tanınan isimler, merkezde uygulanan farklı güzellik, estetik ve sağlık çözümlerinden faydalanmak için adeta sıraya girdiler.

Özel otopark ve vale hizmeti sunulan merkezde, tercih edenler için paparazziye kapalı arka kapıdan özel bir çıkış bulunuyor.

ÇOCUKLAR VE EVCİL HAYVANLAR İÇİN ÖZEL BEKLEME ALANLARI

Merkez, danışanlarını ayrıcalıklı hissettiren hizmetler ile de farkındalığını öne çıkarıyor.

Dilan Polat’ta çocuklar unutulmadı. Danışanlar hizmet alırken, çocuklarının eğlenceli vakit geçirebilmeleri için oyun ve bakım alanı oluşturuldu.

Ayrıca Kıbrıs’ta bir ilk olarak, danışanların can dostlarına merkezde yarı kapalı özel bir pet barınma ve bakım alanı bulunuyor.

Özel bakım odalarının yanı sıra, toplantı ve sunum odasının de yer aldığı merkezde bir de detoks bar kullanıma açıldı.

DANIŞANLARA ÜCRETSİZ ANALİZLER DİKKAT ÇEKİYOR

Dilan Polat Kıbrıs Girne Şubesi, cilt bakımından zayıflamaya, kalıcı makyajdan protez tırnağa, çatlak tedavisine, selülit tedavisinden bölgesel incelmeye kadar, kadın ve erkek danışanlarına güzellik ve kişisel bakım ile ilgili çok çeşitli hizmetler sunuyor.

Yüksek standarttaki ekipmanları ve uzman kadrosuyla öne çıkan, hijyenik ve ferah bir ortamda hizmet veren merkezde, uzmanlar tarafından yapılan ücretsiz analizler ve tavsiyeler ile müşteriler; en uygun paketleri oluşturma şansı da buluyor.

DİLAN POLAT ZİNCİRİ HAKKINDA

Dünyanın 10 farklı ülkesinde 130’a yakın şubesi olan uluslararası Dilan Polat zinciri, uyguladığı farklı güzellik, estetik ve sağlık çözümleriyle kısa sürede büyük ün kazandı.

Yüz binlerce danışanları olan ve franchising modeliyle son 5 yıl içinde hızla büyüyen marka, Mart ayında Girne’de lüks ve gözde bir şube açarak Kuzey Kıbrıs pazarına da iddialı bir giriş yaptı.

Türkiye'de başarılı bir iş kadını ve sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat'ın sahibi olduğu Dilan Polat Estetik ve Güzellik Merkezi, kurumsal yapısıyla sektörde öne çıkıyor. Sunulan hizmetler, kullanılan cihazlar ve uygulanan teknikler; dünyadaki hangi Dilan Polat şubesine giderseniz gidin değişmiyor.

Markanın çalışanı olabilmek için ise alanında en az 5 yıl deneyim şartı gerekiyor.