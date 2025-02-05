Ülkemizde son yıllarda sevilerek yapılan ve ilgi odağı haline gelen SURF
CASTING kıyı olta balıkçılığının tanınması sevilmesi ve hergeçengün ilgi odağı
olmasında önemli bir rol alan KIBRIS SURF CASTING (KSC) haftasonu yine
podyumdaydı.
KIBRIS SURF CASTING Ogün Özgökçen ve Nuri Pastırmacı’nın öncülüğünde bu
kez 3 takım olarak OSKOB-DER (Osmaniye kıyı olta balıkçıları derneği) in misafiriydi.
KSC iki etaptan oluşacak ve 70 takım 140 kişinin katılımıyla gerçeklecek, TÜRKİYE,
KUZEY KIBRIS, GÜNEY KIBRIS, YÜNANİSTAN, AZERBAYCAN VE POLONYA’dan
katılım sağlayan yarışmacılarla hazır bulundu. Gün batımı saat 1. Etap 17:30-00:00
ve 2.etap 02:30-08:00 saatleri arasında gerçekleşen yarışma sonucunda Mehmet
Taşpınar-Cevdet Öcal ikilisi 30cm levrek ile EN BÜYÜK BALIK ÖDÜLÜ ve sabah son
anda yakaladıkları balıklar ile yarışma ikincisi ve sektör birincisi olmaya hak
kazandılar. Yarışmaya devam eden 1. Etapta Cengiz Ercantan- Fatoş Ercantan ikilisi
çok sayıda limitaltı balık ve büyük bir heyecanla çektikleri kemane balığının koruma
altındaki tür olmasından dolayı puanlamaya yazılamadılar. Yarışma gece yarısından
sonra Ogün ve Nuri nin çok sayıda limit altı balık iadesinden sonra sektör
birinciliğini almasına yetecek balıklarla geceyi kapattılar..
KIBRIS SURF CASTİNG adamızın dört bir tarafı deniz olan, huzurun gençlerin
kötü alışkanlıklar yerine sevebilecekleri bu spora katılımın hergeçengün arttığını ve
artacağına inandığını ve yeni yarışmalarda yeni başarılar için ülke adımızı ve bu
sporda bizimde olduğumuzu göstermeye devam edeceklerini söyledi.
KIBRIS SURF CASTİNG YARIŞMA TAKIMLARI;
Ogün Özgökçen – Nuri pastırmacı
Cengiz Ercantan – Fatoş Ercantan
Mehmet Taşpınar – Cevdet Öcal