

Ülkemizde son yıllarda sevilerek yapılan ve ilgi odağı haline gelen SURF

CASTING kıyı olta balıkçılığının tanınması sevilmesi ve hergeçengün ilgi odağı

olmasında önemli bir rol alan KIBRIS SURF CASTING (KSC) haftasonu yine

podyumdaydı.

KIBRIS SURF CASTING Ogün Özgökçen ve Nuri Pastırmacı’nın öncülüğünde bu

kez 3 takım olarak OSKOB-DER (Osmaniye kıyı olta balıkçıları derneği) in misafiriydi.

KSC iki etaptan oluşacak ve 70 takım 140 kişinin katılımıyla gerçeklecek, TÜRKİYE,

KUZEY KIBRIS, GÜNEY KIBRIS, YÜNANİSTAN, AZERBAYCAN VE POLONYA’dan

katılım sağlayan yarışmacılarla hazır bulundu. Gün batımı saat 1. Etap 17:30-00:00

ve 2.etap 02:30-08:00 saatleri arasında gerçekleşen yarışma sonucunda Mehmet

Taşpınar-Cevdet Öcal ikilisi 30cm levrek ile EN BÜYÜK BALIK ÖDÜLÜ ve sabah son

anda yakaladıkları balıklar ile yarışma ikincisi ve sektör birincisi olmaya hak

kazandılar. Yarışmaya devam eden 1. Etapta Cengiz Ercantan- Fatoş Ercantan ikilisi

çok sayıda limitaltı balık ve büyük bir heyecanla çektikleri kemane balığının koruma

altındaki tür olmasından dolayı puanlamaya yazılamadılar. Yarışma gece yarısından

sonra Ogün ve Nuri nin çok sayıda limit altı balık iadesinden sonra sektör

birinciliğini almasına yetecek balıklarla geceyi kapattılar..

KIBRIS SURF CASTİNG adamızın dört bir tarafı deniz olan, huzurun gençlerin

kötü alışkanlıklar yerine sevebilecekleri bu spora katılımın hergeçengün arttığını ve

artacağına inandığını ve yeni yarışmalarda yeni başarılar için ülke adımızı ve bu

sporda bizimde olduğumuzu göstermeye devam edeceklerini söyledi.

KIBRIS SURF CASTİNG YARIŞMA TAKIMLARI;

Ogün Özgökçen – Nuri pastırmacı

Cengiz Ercantan – Fatoş Ercantan

Mehmet Taşpınar – Cevdet Öcal