Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Asbaşkanı Ali Bolat'ın açıklaması şöyle:

"Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan bir olayla ilgili olarak bazı iddialar gündeme gelmiştir. İddialara göre, hastanemizin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol eklenmiş; bu talihsiz hata nedeniyle bir bebeğimizin hayatını kaybettiği, diğerlerinin ise sağlık durumlarının kritik olduğu iddia edilmektedir

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak, bu iddiaların büyük bir ciddiyetle araştırılması gerektiğine inanıyoruz. Her bir bebeğin sağlığı ve yaşamı bizim için değerlidir; bu nedenle herhangi bir ihmal, hata veya kusur varsa, ilgili sorumluların yasal çerçevede hesap vermesi gerektiğine inanmaktayız.

Birlik olarak, olayın şeffaf bir şekilde araştırılmasını ve kamuoyunun en kısa sürede doğru bilgilere ulaşmasını talep ediyoruz. Ayrıca, bu türdeki ihmallerin yaşanmaması için sağlık sistemimizin işleyişinde gerekli denetim ve düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

Tüm halkımıza sabır ve sağduyu diliyor; bebeklerimizin en kısa sürede sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz."