Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Ekim 2024 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te imzalanan mutabakat zaptıyla kurulan ve geçen kasım ayında Bişkek’te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Zirvesi'nde onaylanan bu ağın; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin iş birliğiyle hayata geçirildiği belirtildi.

11 Haziran’da Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen’e iletilen resmi yazı ile gözlemci üyelik kararının bildirildiği, üyeliğin ortak insani hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalara katkılar sağlayacağının ifade edildiği açıklamada, söz konusu yazıda; bölgedeki kırılgan topluluklara yönelik müdahale, sağlık hizmetleri, sosyal koruma programları ve afet risklerinin azaltılması alanlarında yürütülecek ortak faaliyetlerde Kıbrıs Türk Kızılay’ın sağlayacağı katkılara duyulan güvenin vurgulandığı belirtildi.

Sezen

Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen, gözlemci üyeliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kıbrıs Türk Kızılay olarak, insani değerleri esas alan uluslararası iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı’nın bir parçası olmak, ortak insani çabalarda daha güçlü ve koordineli adımlar atmamıza vesile olacaktır.” dedi.

Sezen, kurumun bu saygın yapının içinde gözlemci statüsünde yer almasının, yürüttükleri insani yardım faaliyetlerinin bölgesel ölçekte kabul gördüğünün açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.