Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Genel Kurul’da; Bankanın ana hissedarları olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, T.C.M.Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, banka yöneticileri ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilileri hazır bulundu.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’nin 42. Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Ecem Topaloğlu ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özorun açılış konuşmalarını yaptı.

Konuşmalarda, kuruluşunun 43.yılını ve faaliyetlerine başlamasının 42. yılını yaşayan Banka’nın, 178 çalışanı, 10 Şubesi ve 9,3 milyar TL aktif büyüklüğü ile KKTC bankacılık sektörünün tek kamu bankası olduğu vurgulandı.

Bankanın güçlü ve güvenilir yapısını sürdürme vizyonu doğrultusunda, başta küçük esnaf ve küçük-orta boy işletmeler olmak üzere, bireylere, emeklilere, ticari işletmelere ve diğer tüm sektörlere ihtiyaçlara uygun çeşitli kredi seçenekleri sunulduğu, yüzlerce girişimcinin desteklendiği, halktan sağlanan kaynakların yine halka aktarılmasına özen gösterildiği ifade edildi.

2024 yılında gösterilen olumlu performans nedeniyle Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür Yardımcılarına, Bölüm, Birim ve Şube Yöneticilerine ve tüm çalışanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Mali işlerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Şirket Sekreteri Elvan Kınış gündem maddelerinin sunumunu yaptı. Bankanın 2024 yılı mali tabloları, bankacılık risklerinin yönetimi ve finansal sağlamlık göstergeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Banka’nın öz kaynakları 558 milyon TL’ye yükseldi

Bankanın 2024 yıl sonu itibariyle aktiflerinin %53 oranında artarak 9,3 milyar TL’ye, kredilerinin %45 oranında artarak 3,3 milyar TL’ye, mevduatlarının %31 oranında artarak 6,1 milyar TL’ye ve öz kaynaklarının ise %102 oranında artarak 558 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

Hissedarların onayına sunulan, Yönetim Kurulu Raporu, 2024 yılı bilanço ile kâr ve zarar cetveli ve görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine görev yapacak üyeler oy birliği ile onaylandı , dilek ve temenniler bildirildi ve Genel Kurul tamamlandı.