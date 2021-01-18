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11'i yerel 14 pozitif vaka
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11'i yerel 14 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2517 test yapıldı, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı , 15 kişi taburcu edildi " 

18 Ocak 2021 Pazartesi 19:35
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11'i yerel 14 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2517 test yapıldı, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı , 15 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2517  olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını,15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu  ile ülkemize geldiğini, 
11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

18 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2517     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: yok 

Yerel Vaka Sayısı: 11    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15   

Bugün Kaybedilen Hasta: yok     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 369.310 

Toplam Vaka Sayısı: 1921 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1672 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 192    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Son Güncelleme: 18.01.2021 20:38
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