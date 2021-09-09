127'si yerel 161 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.672 olup, 127'si yerel 161 pozitif vakaya rastlanmış, 114 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 127 kişi ise yerel vakadır.

46 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 30 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

9 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.672

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 161

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30

Yerel Vaka Sayısı: 127

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .549.379

Toplam Vaka Sayısı: 17.699

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.862

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1768

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1577

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 109

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2680

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 622

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 428

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4303

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 46.570