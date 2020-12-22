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14'ü yerel 21 pozitif vaka
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14'ü yerel 21 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 3586 test yapıldı, 14'ü yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi" 

22 Aralık 2020 Salı 18:55
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14'ü yerel 21 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3586 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

22 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3568 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 305.296 

Toplam Vaka Sayısı: 1433 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1230 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 197 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 142 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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