Yıldız, "Bu mahkeme süreci, bilirkişi için emsal teşkil edecek. Binada kimsenin suçlanamayacağı teknik özellikler var. İlave katlar projeye uygun ve kaçak kat bulunmuyor," dedi. Ayrıca, otelde ruhsatlandırma sürecinde sahtecilik olduğunu, ancak teknik bir kusurun bulunmadığını ifade etti.

Projeye göre otelde 60 oda bulunurken, 80 odanın olmadığını vurgulayan Yıldız, "2001 yılından sonra yapılan imalatlardan ben sorumluyum, 2001 öncesi ruhsatlar sahte," şeklinde konuştu. Ruhsatlandırma sürecinde yapılan eksikliklerin düzeltilmesi için belirli süreler verildiğini ve bu süreçte mimar, inşaat mühendisi, jeoloji uzmanı ve ilgili belediye biriminin kontrolleri sonrasında statik projeyi yapan kişinin adının ruhsata yazıldığını açıkladı. Yıldız, adının olmadığı bir belgede isminin yer almasının yanlış olduğunu belirtti.