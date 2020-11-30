Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

Lefkoşa’da meydana gelen Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olan zanlı Cumali Avşar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 16:27
954 Okunma
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

Lefkoşa’da meydana gelen Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olan zanlı Cumali Avşar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olguları aktardı.

Erdelhun zanlı Cumali Avşar’ın Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olduğunu belirtti. 

Polis, zanlının 2020 Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da Marmara bölgesi Nazım Oto Elektrik Dükkanı içerinde misafir olarak bulunduğu sırada çırak olarak çalışan U. Ş (E-14-)'yi boynundan ve dudaklarından öpüp, yine eliyle kalçasını sıkıp cinsel saldırıda bulunduğunu ve çocuğun ilk şikayeti ustasına yaptığını belirtti.

Polis, olay polisin bilgisine 26.11.2020 tarihinde rapor edildiğini ve mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.  

Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının mesele ile ilgili polise bir gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi.

 Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, ithamın ciddiyetine değinerek, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Kredi kartı çalmakla suçlanıyorlar
Kredi kartı çalmakla suçlanıyorlar
Halkın Partisi’nde kritik toplantı başladı
Halkın Partisi’nde kritik toplantı başladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim