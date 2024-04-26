Polisin açıklaması şöyle:

25.04.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,610 araç sürücüsü kontrol edildi ve 167’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz, 1’i trafik ışıklarına riayet etmemek, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 228’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 525 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan 20 araç ise trafikten men edilmiştir.