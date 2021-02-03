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14:00’te açıklanacak kararlar, muhalefetle paylaşıldı

Parti Başkanları’nın Başbakanlık’taki toplantısı tamamlandı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 12:17
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14:00’te açıklanacak kararlar, muhalefetle paylaşıldı

Başbakan Ersan Saner, ekonomi ve sağlık alanında bugün saat 14.00’te açıklanacak yeni kararlar öncesinde mecliste temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunuldu.

Parti başkanları bugün öğrendikleri kararların değerlendirmesini parti yetkili kurullarında gerçekleştireceklerini kaydetti.

Toplantının bilgilendirme toplantısı olduğunu söyleyen liderlerin sonrasında söz alan Başbakan Saner şöyle konuştu:

“Bir değerlendirme toplantısı yaptık. Meclisimiz de sokağa çıkma yasağından dolayı çalışmıyor. Alınan kararları en küçük detayına kadar başkanlarımıza aktarmış durumdayız. Bunun yanında dün açıklayacağımız ancak Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretinden dolayı bugüne bıraktığımız açıklayacağımız ekonomik paket hakkında bilgi paylaştım. Basından öğrenceklerine bizden öğrenmelerinin daha doğru olacağına inanıyorum. Katıldıkları için teşekkür ediyorum

Son Güncelleme: 03.02.2021 13:22
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