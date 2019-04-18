15. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Meltem Cumbul & Emre Yavuz Konseri Cumartesi Akşamı…

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Emre Yavuz’un yorumlayacağı Frederic Chopin'in 24 Prelüdü, Meltem Cumbul’un George Sand’dan okumalarıyla Chopin ve Sand'ın aşk ve derin dostluk üzerine kurulu ilişkilerine Chopin'in müziği ile Sand'ın mektupları ve yazılarıyla dolaysız ve içeriden bir bakış sunulacak.

Chopin'in müziği ile Sand'ın, bu müziğin içeriğine ışık tutan ve işlediği konularla günümüzde de karşılık bulan yazılarını bir araya getirerek müzik ve edebiyat alanlarını bu çalışma ile buluşturuyor.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 11 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde, Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’ nın ana sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Festival süresince Bellapais Manastırı’nda yer alacak tüm konserler saat 20.30’ da başlayacak.

Biletler Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişlerinden temin edilecek. Online bilet: biletfest.com’ dan alınabilecek.

Ayrıntılı bilgi, Facebook/ instegram/ bellapaisspringmusicfestival adresinden elde edilebiliyor.