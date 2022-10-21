15 Yaşındaki çocuğa taciz!

Bir akrabasının 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Ç. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Berro, zanlının 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde bir akrabasının 15 yaşındaki kızına cinsel istismar suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının söz konusu tarihte 15 yaşındaki kıza 5 kez ayrı zamanlarda cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti, mahkemede tacize ilişkin detayları anlattı.

15 yaşındaki kız çocuğunun okulların açılmasıyla birlikte yaşananları sınıf arkadaşına anlattığını aktaran Berro, olayın böylelikle ortaya çıktığını kaydetti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde suçu işlediğine dair beyanlar görüldüğünü ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, kız çocuğunun Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceğini ifade eden Berro, 7 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.