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11'i yerel 14 pozitif vaka
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18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı

19 Ocak 2021 Salı 19:57
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18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: "Toplam 2662 test yapıldı, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı , 21  kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2662   olduğunu, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını ,21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 2  kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

19 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2662    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 18   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21    

Bugün Kaybedilen Hasta: yok     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 371.972 

Toplam Vaka Sayısı: 1944 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1693 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 240  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 181    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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