Bakan Pilli: "Toplam 2662 test yapıldı, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı , 21 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2662 olduğunu, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını ,21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

19 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2662

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 18

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 371.972

Toplam Vaka Sayısı: 1944

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1693

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 240

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 181

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3