19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın düzenlediği, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” 16-19 Mayıs tarihleri arasında yer alacak.

Hafta dolayısıyla yapılacak tören ve etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirecek. Ayrıca kortej, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel aktiviteler yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Perşembe günü saat 08.00’de BRT’de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Ayrıca tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

AÇILIŞ TÖRENİNDE “GENÇLİK MEŞALESİ” YAKILACAK

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yapılacak açılış töreni ile başlayacak.

Törende, Lefkoşa merkez okullarından öğrenciler, sorumlu öğretmenler ve sporcular, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte “Gençlik Meşalesi”ni yakacak ve “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlik haftasının açılışını gerçekleştirecek.

BİSİKLET ETKİNLİĞİ

Hafta kapsamında orta dereceli ve lise dengi okulların katılımıyla 17 Mayıs Salı günü “Atam, Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” adlı bölgesel bisiklet etkinliği düzenlenecek.

Etkinlikler, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünden, Mağusa Anıt Çemberi önünden, Girne Kordon Boyu Atatürk Anıtı önünden, Güzelyurt Kapalı Spor Salonu Park Yeri’nden, İskele Kapalı Spor Salonu Park Yeri’nden ve Lefke Atatürk Anıtı Park Alanı’ndan saat 09.30’da başlayacak.

BASKETBOL ETKİNLİĞİ

Kutlamalar kapsamında 17-18 Mayıs tarihlerinde Merkez Lefkoşa’da saat 10.00’da, “Atam, Işığınla Spor Yapıyoruz” 3x3 basketbol etkinliği düzenlenecek.

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde tüm bölge okullarından öğrenciler, 2 gün boyunca 3X3 basketbol etkinliğine katılacak.

DEVLET PROTOKOLÜNE ZİYARETLER

Program çerçevesinde 18 Mayıs Çarşamba günü ülke genelindeki okullardan öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek.

Öğrenciler, saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, 12.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi, 13.30’da Başbakan Ünal Üstel’i, 09.30’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü, 10.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu, 12.30’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, 11.30’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’yı ve yine 11.30’da Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ziyaret edecek. Ziyaretlerde, farklı ekipler yer alacak.

TÜRK DAĞCI SERDAR KILIÇ ÖĞRENCİLERE KONFERANS VERECEK

Kutlama programı kapsamında 18 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, Birkan Uzun anısına ünlü Türk Dağcı Serdar Kılıç, Lefkoşa bölge okullarını temsil eden öğrencilere yönelik konferans verecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÇAVUŞOĞLU BRT’DE KONUŞMA YAPACAK

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Perşembe günü saat 08.00’de BRT’de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.

LEFKOŞA ATATÜRK ANITI’NDA DEVLET TÖRENİ

Kutlama programı çerçevesinde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Devlet Töreni” 19 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yapılacak.

Törende, Anıtkabir’den gelen toprak, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

BİRKAN UZUN ANISINA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Kutlamalar çerçevesinde 19 Mayıs Perşembe günü 09.00-11.00 saatleri arasında Birkan Uzun anısına “Atam, Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” adlı doğa yürüyüşü Bufavento Kalesi’nde yapılacak.

Yürüyüş, ünlü Türk Dağcı Serdar Kılıç ile birlikte Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullardan öğrenci ve öğretmenler, üniversite öğrencileri ve doğa yürüyüş kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

“ATAM İZİNDEYİZ” KORTEJİ LEFKOŞA’DA YAPILACAK

Aynı gün saat 18.00’de Lefkoşa merkez okullarından öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “Atam İzindeyiz” korteji Lefkoşa’da yapılacak.

Kortej güzergahı, Lefkoşa Girne Kapısı, Atatürk Anıtı ve Dereboyu Avenue olacak.

Kortejin, Dereboyu Avenue önüne varmasının ardından saat 19.30’da Nejla Egemen (YDK Müzik Öğretmeni), “Telsim Freezone Liseler Arası Müzik Yarışması” 3’üncüsü Polatpaşa Lisesi, 2’ncisi Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve 1’incisi Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konser verecek.