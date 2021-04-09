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19 yerli üründen de 17’si temiz çıktı

Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, 18 ithal ve 19 yerli üründen numuneler incelendi.

09 Nisan 2021 Cuma 19:48
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19 yerli üründen de 17’si temiz çıktı

Tarım Dairesi 2-8 Nisan tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde 18 ithal ürünün tümü, 19 yerli üründen de 17’si temiz çıktı.

Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, 18 ithal ve 19 yerli üründen numuneler incelendi.

İthal ürünlerin tümü temiz çıkarken, 19 yerli ürün numunesinden 17’sinin temiz olduğu saptandı.

Yoran Tarım Ltd.’e ait havuçta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi. Tatlısuköyü sakinlerinden Mehmet Akkaya’ya ait domateste ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Laboratuvarında Yapılan Analizlerde
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