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2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...

Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde le yakalanan zanlılar Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun ardından zanlı 3 Fortuna Tafadzwa Tutayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Nisan 2022 Cuma 14:33
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2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...

(Kamalı Haber)

Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde le yakalanan zanlılar Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun ardından zanlı 3 Fortuna Tafadzwa Tutayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 02:40’da Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Zanlı-1 Edit Chıpımbıro (K-28) ve Zanlı-2 Tafadzwa Nicola Mutsago’nun (K-31,Zimbave)’nin valizlerinde yapılan aramada Zanlı-1 Edit Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp Zanlı-1 ve Zanlı-2 tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı 2’in gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında zanlı 3 Fortuna Tafadzwa Tutayı’nın istemi üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti.
Polis, zanlı 3’ün tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan presleme makinesi ile şeffaf poşetler bulunduğunu anlattı. Polis, ayrıca zanlı 2 ile 3’ün telefon yazışmalarında uyuşturucuyu havalimanında X-Ray cihazına takılmadan nasıl geçireceklerine dair konuşmalar belirlediğini ayrıca zanlı 3’ün zanlı 2’ye kalacağı oteli ayarladığını belirtti.  
Polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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