Başkan Esendağlı, “Uzman raporlarını hazırlayan uzmanların dinlenmesini talep ettik. Mahkeme hocaları dinlemeye karar verdi. Hocalar raporları mahkemeye özetlediler. Gazi Üniversitesi’nin raporunun ne kadar yüzeysel ve eksik kaldığı da teyit edilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Ardından müşteki taraf avukatlarına söz verildiğini belirten Esendağlı, “Sanıkların tutukluluk hallerinin devamı, serbest bırakılanların yeniden tutuklanması, dosyanın teknik bir üniversiteye bilirkişi için havale edilmesi talep edildi” dedi.

Esendağlı, sıranın sanık avukatlarına geçmesiyle öğle arası verildiğini dile getirerek, sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkemenin ara kararlarını vererek, davayı ertelemesinin beklendiğini kaydetti.

Esendağlı, Efe Bozkurt’un ortadan kaybolmasına ilişkin soruya ise “Değerlendirilmesi mahkeme huzurunda tek yanlı yapıldı. Bazı katılan avukatların mahkemede hazır olmadığı için yakalama kararı çıkarılması talep edildi” dedi ve karşı tarafından cevabının ardından mahkeme tarafından değerlendirileceğini söyledi.