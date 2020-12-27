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2 öğretmenin testi pozitif!

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda ve Artı Eğitim Merkezi’nde  görev yapan 2 öğretmende Covid-19 tespit edilmesi velilerde panik yarattı.

27 Aralık 2020 Pazar 19:35
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2 öğretmenin testi pozitif!

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda ve Artı Eğitim Merkezi’nde  görev yapan 2 öğretmende Covid-19 tespit edilmesi velilerde panik yarattı.

Öğretmenlerden velilere gönderilen bilgi amaçlı mesajda şunları ifade edildi:

“Degerli veliler okulumuzda covit pozitif olan öğretmenlerimiz oldugundan bizler temasliyiz .Pcr testlerimizi yaptirdik.İzoleyiz.Sonuc bekliyoruz.Sizleri bilgilendirecegiz”

Artı Eğitim Merkezi’nden gönderilen mesaj ise şu şekilde:

“ÖNEMLİ! Sn Veli, az önce almış olduğumuz bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz: Köşklüçiftlik şubemizde part-time çalışan 9 Eylül İlk. bağlantılı iki öğretmenimiz, dışarıdan bir şahısla temaslı olup pozitif çıkmıştır. Bu haber üzerine, tüm personelimizi ve temaslı öğrencilerimizi PCR testi yaptırmak için hastaneye yönlendirmiş bulunuyoruz. Bu durumda, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin bulunduğu K.Çiftlik şubemizi 28 Aralık 2020 – 3 Ocak 2021 tarihleri arasında tedbir amaçlı kapatma kararı almış bulunuyoruz. Eğitimimize 4 Ocak 2021 P.tesi günü yeniden başlayacağımızı duyurur, sağlık dolu günler dileriz. (NOT: Dershanemizin idari ve muhasebe bölümleri açık olacaktır.)”

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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