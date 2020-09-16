“20 Eylül’e kadar TC yurttaşlarının ülkeye gelişleri durduruldu”

20 Eylül’e kadar “KKTC yurttaşları” dışında Türkiye’den gelecek yolculara Ercan Havaalanı kapatıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, YENİDÜZEN’in dün duyurduğu gelişmeyi doğruladı, KKTC vatandaşları dışında ülkeye girişlere bir süre izin verilmeyeceğini belirtti.

Atakan, gelenlerin 7 gün karantinaya alınacağına ve seferlerin günde iki kez olmak koşuluyla sınırlandığına vurgu yaptı.

Eylül ayı sonunda üniversite öğrencilerinin ülkeye dönüşünün başlamasıyla, hem ulaşım hem de sağlık alanında hareketli günler yaşanabileceği öngörüsüyle de 20 Eylül’e dek olan uçuşların sınırlı olmasını uygun gördüklerini anlatan Atakan, Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nun talebi ile ortak paydada bu yönde bir karar üretildiğine dikkat çekti.

13 Eylül’e kadar durdurulmuştu…

9 Eylül günü alınan kararla uçuşlar 13 Eylül Pazar akşamına kadar durdurulmuş, artan vaka sayılarından dolayı bu tarihin 16 Eylül’e ötelendiği açıklanmıştı.

Söz konusu karalarda gidişler konusunda ise herhangi bir notam yayımlamamış, uçakların boş gelmesi halinde gidiş uçuşların yapılabileceği belirtilmişti. Acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçakları ise bu karardan muaf tutulmuştu.

Kısıtlama kalktı…

Bakan Atakan, konuya ilişkin dün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Bu gece (dün gece) yarısından itibaren bu kısıtlama kalkıyor. Günde 2 uçak şeklinde uçuş planlaması yapıldı. Gelişen bazı parametreler, Sağlık Bakanlığı’nın bu yöndeki ihtiyaçları doğrultusunda iki uçaklık gelişi de kendi içinde kısıtlamak durumunda kaldık. Bu süre içinde Pazar gününe dek sadece KKTC vatandaşları, eşleri veya bakmakla yükümlü olan kişileri buna dâhil ettik.

Bu süreç Pazar gününden önce de değişebilir, uzatılabilir de… İster istemez içinde olduğumuz şartlara uymak durumundayız, zaman zaman değişiklikler olabilir.

Son dönemde ülkede artan pozitif vakalar neticesinde Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nun talebiyle uçuşların ya kapatılması ya da sınırlandırılması istenmişti. Bu yönde adımlar atıyoruz” dedi.

Deniz seferleri ‘yakın zamanda’

Ülkeye deniz yoluyla gelişlerin henüz başlamadığını belirten Atakan, Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’ndan gelecek adımlar doğrultusunda yakın zamanda Girne Turizm Limanı’nın da açılmasının planlandığını belirtti.

Rakamlarla 1 Temmuz’dan 15 Eylül’e kadar ülkeye girişler

Açılım sürecinin ardından 1 Temmuz - 15 Eylül tarihleri arasında deniz ve hava yoluyla ülkeye toplam 73 bin 878 kişinin giriş yaptığını da belirten Atakan, Ercan Havaalanı’ndan 58 bin 737 kişinin, Girne Limanı’ndan ise 15 bin 141 kişinin ülkeye girdiği verilerini paylaştı.

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesindeki tekel işe yarayacak”

‘Ev karantinasıyla’ ilgili çalışmalar yaptıklarını işaret eden Atakan, “Karantina olayı maddi ve manevi olarak bir yüktür. Bu güvenlik, lojistik, sağlık, temel tüketim gibi birçok ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Şu an 27 karantina merkezimiz var. Bu sürecin ne kadar süreceğini de bilemiyoruz. Bu nedenle ‘ev karantinası’ uygulamasına geçmek çok daha doğru olacak.” dedi.

Sürecin başında devreye konan fakat kısa süre sonra uygulanmadığı için kaldırılan ev karantinasını anımsattığımız Atakan, “Daha sert tedbirlerle, daha katı denetimlerle bunu hayata geçirmeye çalışacağız. İlk dönem başarılı olamamamızın sebebi de iki yönlüydü. Bu hem denetim hem de bireysel sorumlulukla ilgiliydi. Burada ciddi bir yetki kargaşası vardı. Hepsi Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde tekele alındı. Devletin tüm mekanizmasını bir elde toplayıp, birçok birimi kullanıp bu denetlemeleri yapacağız. Bunu sağlarsak olumlu etkileyeceğiz. Gelişleri kısıtlasak da kısıtlamasak da ekonomik olarak etkilendik. Bu uygulamayla umarım düzene girecek.” şeklinde konuştu.

“Sonsuza dek kapanarak yaşayamayız”

Hükümetin çok sık fikir değiştirdiği yönünde eleştirildiğini de kaydeden Atakan, değişen ve gelişen parametrelerce bu adımların atıldığını anlatarak, tüm dünyadaki yönetimlerin bunu yaptığını ifade etti. Açılımın ardından vaka artışı yaşanan ilk ülke olmadığımızı belirten Atakan, yakın coğrafyalarda bunun örneklerinin olduğunu dile getirdi.

Atakan, “Sonsuza dek kapanarak yaşayamayız.” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerinin ülkeye dönüşü için seferberlik…

Ay sonundan itibaren üniversitelere dönüşlerde hareketlilik başlayacağını da belirten Atakan, “Bugün (dün) öğleden sonra üniversite yetkilileri ve maliye bakanlığı ile de bir toplantımız olacak. Bu öğrencilerin ülkeye geliş şekillerinin planlanması kapsamında görüşeceğiz. Bunu 10 günlük periyotlara yayıp, farklı charter uçuşlarıyla ülkeye belirli aralıklarla getirme yönünde düşüncemiz var. Tüm bunlar karantina uygulaması çerçevesinde olacak.” dedi.

Atakan, yeni dönemde yüksek öğretim yılına iyi bir başlangıç yapılırsa ülke ekonomisini de olumlu etkileneceğini kaydetti.

“Maalesef her zararı karşılayabilecek bir devlet değiliz”

Hükümetin zaman zaman yaptığı karar değişimlerinde en çok ulaşım ve turizm sektörünün etkilendiğini de dile getiren Atakan, şöyle devam etti:

“Gerçekten olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, olağanüstü kararlar almamız kaçınılmaz. Birçok Avrupa ülkesinde bilet alırken hava yolu bilet alacak olanları ‘her türlü değişime karşı’ uyarıyor, kısa sürede değişim olabileceğini belirtiyor. Sonunda bir bilinmezlik olan bu dönemde de sektörü de çok iyi anlıyorum, sektör de vatandaşlar da haklı ama bu dönem normal bir dönem değil, ilelebet de böyle sürmeyecek, bunları unutmamalıyız. Maalesef devlet olarak her zararı karşılayabilecek bir devlet değiliz. Hiçbir devlet de değil. Bu süreci biraz daha birlikte geçirmemiz gerek.”

Limanlardaki düzensizlik…

Limanlardaki güvensiz ulaşım şartlarını da değerlendiren Atakan, “Çok sık kullanılan Girne Limanı’nda gelen yolcuların daha güvenli ve mesafeli girişleriyle ilgili ciddi adımlar atıldı. Girne Belediyesi ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde liman daha uygun bir hale getirildi. Fakat tüm iş, tüm çözüm bizde bitiyor. Çeşitli görüntülere yansıyan sosyal mesafe kuralı ihlali emin olun ki yer çizimlerine kadar yapılmıştır ama vatandaşlarımız buna gerekli hassasiyeti zaman zaman göstermiyor. Belediye Liman’a zabıta yollamasına rağmen geminin gelişi sırasında sorun oluyordu. Sıraya uymama, mesafeyi korumama konusunda ısrar ediliyordu. Limanda henüz gelişler başlamadı. Başladığı zaman bu yani geçen yasayla birlikte daha sıkı tedbirler alınmasını sağlayacağız.”

“Özel jet raporu hala yok”

Özel Jet raporuyla ilgili de henüz kendisine ulaşan bir rapor olmadığını belirterek, “Bir an önce açıklansa iyi olur” dedi.

Fehime ALASYA / YENİDÜZEN