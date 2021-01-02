2021 yılında ne kadar tatil yapacağız? İşte 2021 resmi tatil günleri!

Toplamda 17 gün resmi tatilin olacağı 2021 yılında, başta Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta içi günlerine denk geliyor. Toplamda 14 resmi tatil günü hafta içine denk geliyor.

Bunun yanında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nın ilk günü aynı güne denk geldi.

İşte 2021 yılının resmi tatil günleri…

– 1 Ocak Cuma: Yılbaşı tatili

– 23 Nisan Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 günlük izinle tatil 4 güne çıkabilir)

– 1 Mayıs Cumartesi: İşçi Bayramı

– 12 Mayıs Çarşamba: Ramazan Bayramı Arifesi

– 13 Mayıs Perşembe: Ramazan Bayramı 1. gün

– 14 Mayıs Cuma: Ramazan Bayramı 2. gün

– 15 Mayıs Cumartesi: Ramazan Bayramı 3. gün

– 19 Mayıs Çarşamba: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

– 19 Temmuz Pazartesi: Kurban Bayramı Arifesi

– 20 Temmuz Salı: Kurban Bayramı 1. gün ve Barış ve Özgürlük Bayramı

– 21 Temmuz Çarşamba: Kurban Bayramı 2. gün

– 22 Temmuz Perşembe: Kurban Bayramı 3. gün

– 22 Temmuz Cuma: Kurban Bayramı 4. gün

– 30 Ağustos Pazartesi: Zafer Bayramı

– 17 Ekim Pazar: Mevlid Kandili (Mevlid Kandili yalnızca Kıbrıs’ın kuzeyinde dini tatil olarak uygulanıyor)

– 29 Ekim Cuma: Türkiye Cumhuriyet Bayramı

– 15 Kasım Pazartesi: KKTC’nin kuruluşu