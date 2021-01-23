Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Flaş Haber
13'ü yerel 15 pozitif vaka
Kapat

23 YAŞINDA BİTEN HAYATIN ARDINDAN 23 MUM

Dün akşam karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Emrullah Baran'ın yakınları, olayın meydana geldiği yerde basın açıklaması yaptı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 20:38
824 Okunma
23 YAŞINDA BİTEN HAYATIN ARDINDAN 23 MUM

23 YAŞINDA BİTEN HAYATIN ARDINDAN 23 MUM
"ARTIK TRAFİĞE BAŞKA KURBANLAR VERMEYELİM" 

BAHAR SANCAR / Özel Haber


Dün akşam karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Emrullah Baran'ın yakınları, olayın meydana geldiği yerde basın açıklaması yaptı. Açıklamada KKTC'de meydana gelen trafik kazalarında covid-19'dan daha çok kayıp verildiğini ve bu noktada hem devletin hemde belediyelerin trafik konusunda önlemleri arttırması gerektiğini söyleyen acılı aile ve sevenleri, alkollü araç kullanılmaması için çağrıda bulundu. Yolların daha fazla aydınlatılması ve şehir içinde hız limitlerinin aşılması noktasına da dikkat çeken Emrullah'ın yakınları, başka ölümlerin yaşanması için yetkililer tarafından gereken önlemlerin bir an önce alınmasını istedi. 

Olayın meydana geldiği yerde henüz 23 yaşında hayatını kaybeden Emrullah için 23 tane mum yakan yakınları, 1 mum da günlerdir yoğun bakımda olan ve yine trafik kazası nedeniyle dün hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir için yaktı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acılı aile kaza yerinde eylem yapacak!
Acılı aile kaza yerinde eylem yapacak!
13'ü yerel 15 pozitif vaka
13'ü yerel 15 pozitif vaka
Alsancak’ta masöz pozitif!
Alsancak’ta masöz pozitif!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim