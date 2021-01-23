23 YAŞINDA BİTEN HAYATIN ARDINDAN 23 MUM

"ARTIK TRAFİĞE BAŞKA KURBANLAR VERMEYELİM"

BAHAR SANCAR / Özel Haber



Dün akşam karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Emrullah Baran'ın yakınları, olayın meydana geldiği yerde basın açıklaması yaptı. Açıklamada KKTC'de meydana gelen trafik kazalarında covid-19'dan daha çok kayıp verildiğini ve bu noktada hem devletin hemde belediyelerin trafik konusunda önlemleri arttırması gerektiğini söyleyen acılı aile ve sevenleri, alkollü araç kullanılmaması için çağrıda bulundu. Yolların daha fazla aydınlatılması ve şehir içinde hız limitlerinin aşılması noktasına da dikkat çeken Emrullah'ın yakınları, başka ölümlerin yaşanması için yetkililer tarafından gereken önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.

Olayın meydana geldiği yerde henüz 23 yaşında hayatını kaybeden Emrullah için 23 tane mum yakan yakınları, 1 mum da günlerdir yoğun bakımda olan ve yine trafik kazası nedeniyle dün hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir için yaktı.