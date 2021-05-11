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24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi"

11 Mayıs 2021 Salı 18:49
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24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9010 olup, 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 5 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-4 / Yenikent-2 / K.kaymaklı-3 / Sanayi Bölgesi-2 / Hamitköy-2/ Metehan-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1 

Girne 

Girne Merkez-4 / Edremit-1 

Gazimağusa 

Çanakkale- Bölgesi -1 

Güzelyurt 

Aşağı Bostancı-1 


11Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9010   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 24 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.076. 237 

Toplam Vaka Sayısı: 6750 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6206 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 511   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 448 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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