2’nci Güneşköy Nar Panayırı başladı

Güneşköy Düğün Parkı’nda yer alan panayırın açılışında konuşan Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, bereketi simgeleyen narla ilgili ciddi adımlar atılması gerektiğine işaret ederek, son günlerde nar üretiminin aşağıya doğru gitmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Türkiye’den gelen suyun bölgedeki tarım alanlarına ulaşmasının önemine değinerek, bu su ile nar ve narenciye üretiminin gelişmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı da Kızılay olarak ülkede ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, üretimin çok önemli olduğunu ve üretmeyen toplumların yok olduğunu söyledi.

Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter de ülkemizin verimli topraklarında bu tip üretimler yapabilmenin büyük bir şans olduğunu kaydederek, hep beraber çalışarak ülkemizde güzel işler başarılabileceğini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de bu tip etkinliklerin kültürümüzün gençlerle buluşturulması ve devam etmesi açısından önemli olduğuna işaret ederek, Bakanlık olarak Güzelyurt ve Lefke bölgesinin gelişmesi adına ilçeler bazında tanıtımları ön plana çıkardıklarını vurguladı.

Nar ürününün daha çok tüketilmesi ve piyasa bulması için öncülük yapacaklarına dikkati çeken Üstel, 2020 yılında otelleri de bu konuda teşvik edecek çalışmalar içine gireceklerini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da nar ürününün çeşitli yatırımlarla artarak ihracata kadar giden yolda gelişen önemli bir ürün olduğunun altını çizerek, bu ürüne sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Tarımın gelişmesi, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılması ve ürünlerin ihracat potansiyeli olarak değerlendirilmesinin ülkemiz için yerinde bir gelişme olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, üreticilerin yaşadığı sıkıntılar konusunda önlemler alıp üreticilerin önünün açılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise 800 bin ton kadar nar rekoltesinin bir kısmının ihracatta bir kısmının ise iç piyasada değerlendirildiğini belirterek, bu genç ürüne sahip ağaçların sökülme noktasına gelmesi konusunda nerelerde yanlışlar yapıldığı ve nasıl daha iyi değerlendirilebileceğinin iyi düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Hizmet, hafif sanayi ve tüm alanlarda üretimin esas olduğunu ve bunu yaparken de üreticinin sorunlarına eğilmek, eğitim vermek, teşvik etmenin de esas olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm bunlar ele alındığında ve herkes üzerine düşeni yaptığında ileriye gitmememiz içi hiçbir sebep olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından katkı koyanlara plaket takdimi yapıldı.

Plaket takdiminin ardından halk dansları gösterisi ve stantların gezilmesine geçildi.

Güneşköy Nar Panayırı, 6 Ekim Pazar akşamına kadar devam edecek.

(BRT)