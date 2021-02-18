Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

3 GÜN DON BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, bugün, cuma ve cumartesi sabahları yer yer don, bugün öğleye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

18 Şubat 2021 Perşembe 09:32
412 Okunma
3 GÜN DON BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, bugün, cuma ve cumartesi sabahları yer yer don, bugün öğleye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Daire’nin, 24 Şubat’a kadar olan hava tahminlerine göre, bugünden itibaren 3 gün  sabahları yer yer don bekleniyor, hava genellikle parçalı bulutlu olacak,  pazar yer yer yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Bugün öğlene kadar yer yer fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AstraZeneca aşısı KKTC'ye geldi
AstraZeneca aşısı KKTC'ye geldi
CUMHURİYET MECLİSİ 22 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK
CUMHURİYET MECLİSİ 22 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK
KKTC Gazete Manşetleri / 18 Şubat 2021
KKTC Gazete Manşetleri / 18 Şubat 2021
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim