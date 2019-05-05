"3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" etkinlikleri devam ediyor

Birlik açıklamasına göre “Kuzey Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü” paneli, yarın akşam gerçekleştirilecek. KTGB Lokalinde yer alacak olan panel saat 20:00’de başlayacak.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde "Genç Bakış Açısıyla Basın Özgürlüğü" başlıklı kompozisyonların basınla paylaşılması etkinliği ise 7 Mayıs Salı günü.
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 09:00’da başlayacak etkinlikte, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verilecek. Ayrıca ilk üç ve iki teşvik ödülü de sahiplerini bulacak.