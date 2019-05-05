"3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" etkinlikleri devam ediyor

Birlik açıklamasına göre “Kuzey Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü” paneli, yarın akşam gerçekleştirilecek. KTGB Lokalinde yer alacak olan panel saat 20:00’de başlayacak.

Panelin konuşmacıları, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Akademisyen İbrahim Özejder ve Gazeteci Ali Baturay olacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde "Genç Bakış Açısıyla Basın Özgürlüğü" başlıklı kompozisyonların basınla paylaşılması etkinliği ise 7 Mayıs Salı günü.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 09:00’da başlayacak etkinlikte, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verilecek. Ayrıca ilk üç ve iki teşvik ödülü de sahiplerini bulacak.