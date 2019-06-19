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30 Bölgede 33 koordinatta kazı çalışması yapılacak

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:48
30 Bölgede 33 koordinatta kazı çalışması yapılacak

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Türk üyesi Gülden Plümer Küçük Kuzey Kıbrıs’ta asker kontrolünde bulunan bölgede Komiteye 30 bölge 33 koordinatta kazı izni verildiğini belirterek, kazılar için zaman kısıtlaması bulunmadığını, istedikleri zaman, istedikleri sırayla kazıları yapabileceklerini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Küçük, zaman ve sıra kısıtlaması olmamasının kendi planlamaları açısından önemli olduğunu dile getirerek, sivil bölgelerde de kazı çalışması yapılacak yerler olduğunu ve tümünü sıralamaya koyacaklarını söyledi.

Küçük Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 6’sı Kuzey, 1 ‘i de Güney’de kazı çalışması yapan 7 kazı ekibi bulunduğunu da ifade etti.

2015 yılında KŞK’ye KKTC’de asker kontrolündeki bölgede her yıl 10 tane yapılmak üzere 30 kazı izni verildiğini de hatırlatan Küçük, bu yerleri kazıp çalışmalarını tamamladıklarını ve 2018 yılında yeni kazı izinleri için başvuruda bulunduklarını ve gerekli izni aldıklarını söyledi.
(BRT/TAK)

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